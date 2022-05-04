WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России за полгода

Шестой пакет санкций против РФ, который сейчас разрабатывает Евросоюз (ЕС), предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев. Об этом во вторник, 3 мая, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированных чиновников.

«Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — говорится в публикации.

В издании также сообщили, что в рамках нового пакета рестрикций будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Кроме того, отмечается, что Венгрии и Словакии, которые больше других стран ЕС зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта нефти из РФ.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. Также, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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