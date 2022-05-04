На Украине выступили против нахождения южных регионов в составе страны

Южным регионам не место в составе Украины, так они всегда исторически принадлежали и тяготели к России. Об этом в среду, 4 мая, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. <…> Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — приводит «РИА Новости» слова Журавко.

Бывший нардеп отметил, что по пути Херсонской области также пойдут Николаев и Одесса.

1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал отключение Херсонской области от интернета и мобильной связи отказом Украины от этой территории.

До этого, 29 апреля, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

За день до этого заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

До этого, 15 марта, стало известно, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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