На окраине Луганска сработала ПВО

На окраине Луганска сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 4 мая сообщил военный корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

По его словам, всего было выпущено около десяти ракет. Для каких объектов они предназначались, неизвестно. В настоящий момент рассматривается версия о возможном применении вооруженных сил Украины (ВСУ) установки «Точка-У» по локациям Луганской Народной Республики (ЛНР).

Благодаря средствам противовоздушной обороны все ракеты удалось сбить. Данных о том, есть ли пострадавшие, не поступало.

30 апреля российские ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Великий Лиман и Перемога.

Тогда же штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что над городом Снежное в республике средства ПВО перехватили ракету «Точка-У». Отмечалось, что обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов.

29 апреля стало известно, что российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой обстреляли освобожденный от украинских националистов Херсон.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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