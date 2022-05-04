Врач дала советы по профилактике онкологических заболеваний

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова во вторник, 3 мая, дала советы по профилактике онкологических заболеваний.

По словам специалиста, прежде всего необходимо исключить факторы риска развития онкологических заболеваний.

«Не курить, не злоупотреблять алкоголем, следить за своим весом, избегать заражения вирусами, которые могут стать причиной развития онкологии. Это может быть вирус: папилломы человека, иммунодефицита человека, гепатита С», — приводит издание Pravda.ru слова Бежановой.

Также врач добавила, что периодически нужно проходить обследования, чтобы на ранних стадиях диагностировать возможные онкологические заболевания.

27 апреля врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит рассказал, что проблемы с пищеварением и тошнота во время приема пищи могут указывать на рак желудка.

Он также порекомендовал обратиться за медицинской помощью, если к этим признакам добавляется сонливость и усталость. Онколог призвал обратить внимание и на другие симптомы — такие как снижение аппетита, боль в области желудка, резкая потеря веса.