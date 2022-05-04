Прямой эфир

Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей. Об этом сообщает 4 мая пресс-служба администрации президента республики.

Ветер в степи: как реформы в Казахстане повлияют на его отношения с другими странами
Геополитическая обстановка заставила руководство страны ускорить ход изменений

Согласно указу, административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана будет перенесен в город Қонаев.

Также указом поручено образовать область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

Область Жетысу образовать с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.

А область Улытау образовать с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Отмечается, что указ вступит в силу с 8 июня 2022 года.

Ранее, 29 апреля, Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Поправки вносятся в статью 33 основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу. Законопроект о внесении этих изменений уже передан в Конституционный совет.

16 марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022