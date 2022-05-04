Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей. Об этом сообщает 4 мая пресс-служба администрации президента республики.

Согласно указу, административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана будет перенесен в город Қонаев.

Также указом поручено образовать область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

Область Жетысу образовать с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели.

А область Улытау образовать с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Отмечается, что указ вступит в силу с 8 июня 2022 года.

Ранее, 29 апреля, Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Поправки вносятся в статью 33 основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу. Законопроект о внесении этих изменений уже передан в Конституционный совет.

16 марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек.