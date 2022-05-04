Прямой эфир
Общество
Наказание за мошенничество с пенсионерами ужесточат
Общество
Синоптик рассказал о возвращении тепла в Москве к 6 мая
Мир
В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
Наука
Ракета «Рокот-М» будет запущена в 2024 году
Мир
Главы дипведомств США и Великобритании обсудили дополнительную помощь Украине
Экономика
S7 перейдет на российскую систему бронирования
Мир
Северная Корея выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд
Экономика
Рекордные объемы газа поступили в Италию с начала мая
Мир
Токаев подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане
Мир
Экс-депутат рады объявил о начале первого этапа аннексии Западной Украины Польшей
Мир
Минобороны Японии выразило протест из-за ракетного пуска КНДР

Минобороны Японии выразило протест из-за ракетного пуска КНДР

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск Северной Кореей очередной баллистической ракеты достоин протеста со стороны Японии, заявил в среду, 4 мая, заместитель японского министра обороны Макото Оники.

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию
Что заставляет мир ожидать от Пхеньяна новой провокации

КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты. Максимальная высота ее полета составила около 800 км, а расстояние достигло примерно 500 км, сообщила служба новостей телеканаkа TBS News.

Предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с этим Япония выразила протест КНДР по линии посольства в Пекине.

Ранее в этот день военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов (ОКС) заявил, что идентифицировал запуск из района Сунан в Пхеньяне в 0:03 ночи по местному времени.

«Наши военные отслеживают данные в связи с этим запуском и поддерживают состояние готовности», — приводит сообщение южнокорейских военных агентство Yonhap News.

В текущем году это испытание вооружений со стороны КНДР стало 14-м по счету. Последний раз Северная Корея запускала ракету 16 апреля. Тогда страна выпустила в сторону Японского моря два снаряда.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в апреле пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу. Кроме того, в ходе парада он заявил, что намерен наращивать и укреплять ядерный потенциал Северной Кореи «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022