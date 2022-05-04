Минобороны Японии выразило протест из-за ракетного пуска КНДР

Запуск Северной Кореей очередной баллистической ракеты достоин протеста со стороны Японии, заявил в среду, 4 мая, заместитель японского министра обороны Макото Оники.

КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты. Максимальная высота ее полета составила около 800 км, а расстояние достигло примерно 500 км, сообщила служба новостей телеканаkа TBS News.

Предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В связи с этим Япония выразила протест КНДР по линии посольства в Пекине.

Ранее в этот день военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Объединенный комитет начальников штабов (ОКС) заявил, что идентифицировал запуск из района Сунан в Пхеньяне в 0:03 ночи по местному времени.

«Наши военные отслеживают данные в связи с этим запуском и поддерживают состояние готовности», — приводит сообщение южнокорейских военных агентство Yonhap News.

В текущем году это испытание вооружений со стороны КНДР стало 14-м по счету. Последний раз Северная Корея запускала ракету 16 апреля. Тогда страна выпустила в сторону Японского моря два снаряда.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в апреле пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу. Кроме того, в ходе парада он заявил, что намерен наращивать и укреплять ядерный потенциал Северной Кореи «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания. В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.