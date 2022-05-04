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Синоптик рассказал о возвращении тепла в Москве к 6 мая

Синоптик Вильфанд рассказал о возвращении тепла в Москве к 6 мая
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В пятницу, 6 мая, температура воздуха в Москве достигнет отметки плюс 13–18 градусов тепла. Такой прогноз 4 мая озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15–17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13–14 градусов», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

При этом температура воздуха в выходные не будет стабильной. В субботу вернется облачная погода с прояснениями и незначительными осадками, и значение термометра будет колебаться в пределах 13–14 градусов. В воскресенье, 8 мая, поднимется до 18 градусов.

Ранее в этот же день синоптики Гидрометцентра спрогнозировали 4 мая облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь и температуру до 10 градусов тепла в Москве.

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