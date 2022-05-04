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«Известия» показали использование обычного поселка в качестве укрепрайона ВСУ

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Корреспондент «Известий» Семен Еремин 4 мая с помощью дрона показал, как украинские военные оборудовали населенный пункт под укрепрайон.

Дроны используются для разведки на местности, как правило, для оценки качества выполнения поставленных боевых задач. Обычно эти аппараты летают недалеко, так как у украинских подразделений есть средства радиоэлектронного подавления. Отмечается, что периодически украинские боевики пытаются перехватывать дроны и сажать их на своей стороне.

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4 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские вертолетчики сопровождают своих соратников, везущих гуманитарную помощь в украинские села. Колонна доставляла жителям населенных пунктов лекарства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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