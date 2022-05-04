WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода

Евросоюз обсуждает содержание шестого пакета санкций против России. Он может включать в себя ограничения на закупку российской нефти сроком на полгода. Такую информацию разместило у себя 3 мая издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди представителей блока.

Кроме полугодового эмбарго на нефть, ограничения могут затронуть импорт нефтепродуктов, а также отключение новых российских банков от системы SWIFT.

Внутри Евросоюза по-прежнему продолжается конфликт вокруг новых рестрикционных мер, отмечает издание. Словакия и Венгрия противодействуют эмбарго на российскую нефть, так как это напрямую затрагивает их интересы в энергетике.

Евросоюз не намерен вводить санкции против Газпромбанка в новом пакете мер, так как члены Евросоюза используют его для расчетов с Россией за энергоресурсы.

3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил подробности о шестом пакете санкций от Евросоюза в отношении России. По его словам, новые рестрикции подразумевают отключение от системы SWIFT новых российских банков.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. Также, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

Путин, в свою очередь, заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США. В частности, он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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