Правительство Японии предположило класс запущенного КНДР снаряда

Северная Корея (КНДР) запустила нечто похожее на баллистическую ракету, сообщило в среду, 4 мая, агентство Kyodo со ссылкой на японское правительство.

Также уточняется, что запущенный Северной Кореей снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе из-за северокорейского запуска не поступало.

Ранее в этот день Yonhap News со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о неопознанном снаряде, выпущенном КНДР в сторону Японского моря.

В текущем году это испытание вооружений со стороны КНДР стало 14-м по счету. Последний раз Северная Корея запускала ракету 16 апреля. Тогда страна выпустила в сторону Японского моря два снаряда.

29 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости укреплять военную мощь страны, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны врагов. По его словам, «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» являются для Северной Кореи «спасательным кругом» и гарантией безопасности.

24 марта, КНДР сообщила об испытаниях МБР «Хвасон-17». В минобороны Японии запуск назвали самым технически продвинутым с точки зрения продолжительности полета и максимальной высоты. Ведомство также уточнило, что ракета упала в 170 км к западу от префектуры Аомори в пределах исключительной экономической зоны страны в Японском море.