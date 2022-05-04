Нигерийский министр Сильва: Россия хочет инвестировать в постройку газопровода в Африке

Россия проявила интерес к газопроводу Нигерия–Марокко, находящемуся на рассмотрении с 2016 года, заявил министр Нигерии по нефтяным ресурсам Чиф Тимпире Сильва.

Он рассказал, что прибывшие с визитом на прошлой неделе российские представители заинтересовались инвестициям в проект, о чем написало Reuters 2 мая.

«Русские были со мной в офисе на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект. Это газопровод, по которому наш газ будет проходить через множество стран Африки, а также до самого края африканского континента, где мы также сможем получить доступ к европейскому рынку», — поделился Сильва.

Он, кроме того, выразил надежду на запуск проекта до отставки действующего президента Мухаммаду Бухари в 2023 году.

12 апреля This Daily рассказала о попытках Евросоюза надавить на Нигерию с целью вынудить ее увеличить поставки газа в Европу. Таким образом Европа пытается заменить российские углеводороды.

31 марта посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху заявил, что его страна поддерживает Россию в вопросе перехода на оплату поставок российских энергоресурсов за рубли. Он выразил мнение, что подобное решение продиктовано национальной политикой России.