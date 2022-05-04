Секретарь СНБО Данилов: Венгрия планирует захватить часть территории Украины

Венгрия вынашивала планы «забрать» часть украинской территории после начала спецоперации России по защите Донбасса. Такое заявление 4 мая сделал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона «UAразом».

«Она (Венгрия. — Ред.) почему-то считала, что может забрать часть своей территории», — рассказал Данилов.

Он также обещал Венгрии последствия после окончания спецоперации в Донбассе за планы, которые Будапешт якобы готовил.

28 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин рассказал о том, Вашингтон и Варшава разрабатывали сценарий установления военного контроля Польши над «историческими владениями» на Западной Украине. СВР 29 апреля прокомментировала слова Нарышкина, отметив, что его заявление основано на разведывательных данных из нескольких источников.

26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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