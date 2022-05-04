Украинец напал на соотечественника в Нью-Йорке из-за разговора на русском языке

В одном из баров Бруклина украинец напал на своего соотечественника с разбитой бутылкой, посчитав его русским, сообщает газета The New York Post во вторник, 3 мая.

Андрей Мелешков, родившийся и выросший на востоке Украины, рассказал изданию, что он был в караоке-баре и отмечал день рождения друга, когда к ним за столик подсел 31-летний Олег Сулима. Мужчина начал оскорблять Мелешкова, обвиняя его в том, что он «выглядит как русский». Последний заявил, что он украинец, но земляк не поверил.

«Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его всё больше и больше раздражало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы», — рассказал Мелешков газете.

Затем, сообщает издание, Сулима потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница» (украинский хлеб из пшеничной муки), которое, как отмечается в статье, из-за сочетания гласных и согласных букв затрудняются произнести носители русского языка.

«Если вы ошибетесь, я с вами разберусь», — передает издание слова Сулимы.

Мелешков всё-таки произнес название хлеба перед уходом из заведения, что, предположительно, еще больше спровоцировало его собеседника. Он взял две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил Мелешкова острыми краями в лицо и шею. Пострадавшему наложили швы, при этом медики отметили, что удары были нанесены совсем близко к сонной артерии мужчины.

Теперь Олег Сулима, строитель, живущий в Бруклине более 12 лет, обвиняется в преступлении на почве ненависти.

Как пишет The New York Post, преступления на почве ненависти против россиян или поддерживающих Россию, участились в мире после начала специальной военной операции на Украине.

Например, 18 марта посольство России в Чехии заявило, что русофобия принимает опасный характер в стране и порекомендовало россиянам, которые столкнулись с недружественными действиями, обращаться в местные правоохранительные органы, в посольство России в Чехии и представительство Россотрудничества в Праге.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».