Компании США раскроют данные о влиянии санкций против РФ на бизнес

Компании Соединенных Штатов, вероятно, будут вынуждены раскрыть данные о том, как на их деятельность повлияли события вокруг Украины и антироссийские санкции. Об этом американские компании предупредила комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«На компаниях, возможно, лежит предусмотренная федеральным законодательством <...> обязанность декларировать прямое и опосредованное влияние, которое оказывают или может оказывать на их бизнес российское вторжение на Украину и ответная международная реакция», — говорится в извещении на сайте SEC.

Компаниям предлагают раскрывать информацию о том, как их деятельность зависит от действий России, Белоруссии или Украины через операционную деятельность, кадровый состав, инвестиции, оборот ценных бумаг, поставки товаров и услуг, деловые связи. Также им, возможно, придется отчитываться о «юридических или регулятивных неопределенностях», которые связаны с работой или, наоборот, уходом с рынков России или Белоруссии. В комиссии подчеркнули, что пока это только мнение департамента корпоративных финансов — одного из ее структурных подразделений.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Путин также заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США. В частности, он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

4 мая доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев сказал, что многие страны Запада либо не желают вводить антироссийские санкции, либо выступают за отмену уже введенных ограничительных мер — такое настроение продемонстрировали участники саммита G7 по итогу столкновения с проблемами от введенных ограничительных мер.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».