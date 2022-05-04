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Пушков объяснил смену риторики Санду о Дне Победы осознанием последствий

Сенатор Пушков заявил, что изменение риторики Санду насчет Дня Победы связано с Украиной
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Алексей Пушков
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Изменение риторики президента Молдавии Майи Санду касательно празднования Дня Победы обусловлено примером Украины, которая продемонстрировала последствия отрицания исторической памяти. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

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«Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит», — говорится в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале политика.

Таким образом Пушков прокомментировал ролик молдавского лидера, в котором та анонсировала празднование Дня Победы в стране, ранее запретив использование георгиевской ленточки.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также буквенные символы Z и V.

На следующий день активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленты, а также на публичное использование символов V и Z. При этом носить георгиевскую ленту можно будет в том случае, когда она является частью награды.

Однако один из молдавских депутатов посчитал запрет на ношение георгиевской ленты позорным. По его словам, граждане республики до последнего не верили, что подобный запрет будет принят.

Запрет на символику последовал после начала специальной военной операции по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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