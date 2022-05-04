Рекордные объемы газа поступили в Италию с начала мая

В первые дни мая Италия закупила у России рекордные объемы газа. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, которые обслуживают украинские маршруты.

На этой неделе объемы экспортируемого газа были вдвое больше, чем на прошлой, и практически втрое больше, чем за неделю до этого.

Рост экспорта связывают с колебаниями цен на газ, а также с их увеличением по спотовым контрактам из-за событий вокруг Украины. Среди причин называют и прекращение поставок энергоносителей в Болгарию и Польшу.

Сейчас Италия старается максимально заполнить свои хранилища в преддверии будущего отопительного сезона.

По ситуации на 3 мая, «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 98,96 млн куб. м.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В холдинге напомнили, что с 1 апреля платежи за топливо должны осуществляться в рублях.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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