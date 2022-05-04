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Рекордные объемы газа поступили в Италию с начала мая

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Газопровод
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В первые дни мая Италия закупила у России рекордные объемы газа. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, которые обслуживают украинские маршруты.

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На этой неделе объемы экспортируемого газа были вдвое больше, чем на прошлой, и практически втрое больше, чем за неделю до этого.

Рост экспорта связывают с колебаниями цен на газ, а также с их увеличением по спотовым контрактам из-за событий вокруг Украины. Среди причин называют и прекращение поставок энергоносителей в Болгарию и Польшу.

Сейчас Италия старается максимально заполнить свои хранилища в преддверии будущего отопительного сезона.

По ситуации на 3 мая, «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 98,96 млн куб. м.

27 апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В холдинге напомнили, что с 1 апреля платежи за топливо должны осуществляться в рублях.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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