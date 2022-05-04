Прямой эфир
Сюжет:

Зеленский усомнился в эффективности мирных переговоров с РФ

0
Российско-украинские переговоры
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в успехе мирных переговоров с Россией в нынешнем формате. Изменить его должен российский президент Владимир Путин, сообщила слова украинского лидера 3 мая с The Wall Street Journal.

Всеобщий знаменатель: зачем Зеленскому референдум по компромиссу с Россией
И кто может дать Киеву гарантии его безопасности

«Наши группы взаимодействуют на уровне их членов и обсуждают подготовку встречи лидеров стран. В такие переговоры я не очень верю», — заявил Зеленский на саммите Совета директоров Wall Street Journal в Лондоне.

Он добавил, что глобальные компании должны сыграть решающую роль в изоляции России и оказании помощи Украине в восстановлении ее экономики, так как в противном случае они потворствуют Москве.

«Полная, абсолютная экономическая изоляция. Это позволит Украине бороться за защиту прав. Уход с российского рынка просто необходим», — добавил он.

В этом же выступлении украинский президент назвал восстановление территориальной целостности Украины главной задачей киевских властей. Зеленский признался, что возможности «получить всё немедленно» у Киева нет.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022