Зеленский усомнился в эффективности мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в успехе мирных переговоров с Россией в нынешнем формате. Изменить его должен российский президент Владимир Путин, сообщила слова украинского лидера 3 мая с The Wall Street Journal.

«Наши группы взаимодействуют на уровне их членов и обсуждают подготовку встречи лидеров стран. В такие переговоры я не очень верю», — заявил Зеленский на саммите Совета директоров Wall Street Journal в Лондоне.

Он добавил, что глобальные компании должны сыграть решающую роль в изоляции России и оказании помощи Украине в восстановлении ее экономики, так как в противном случае они потворствуют Москве.

«Полная, абсолютная экономическая изоляция. Это позволит Украине бороться за защиту прав. Уход с российского рынка просто необходим», — добавил он.

В этом же выступлении украинский президент назвал восстановление территориальной целостности Украины главной задачей киевских властей. Зеленский признался, что возможности «получить всё немедленно» у Киева нет.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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