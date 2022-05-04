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Доцент Тимофеев отметил недовольство ряда стран Запада антироссийскими санкциями

Доцент Тимофеев заявил, что санкции против России не устраивают многие страны Запада
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Флаг Бразилии
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Многие страны Запада либо не желают вводить антироссийские санкции, либо, напротив, выступают за отмену уже введенных ограничительных мер — такое настроение продемонстрировали участники саммита G7, рассказал в среду, 4 мая, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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Наглядным примером такой тенденции стала Бразилия, которая испытывает необходимость в российских удобрениях. С высокими ценами столкнулись Европа и Соединенные Штаты Америки. Как итог, заметил Тимофеев, в странах инициирован вопрос об отмене санкций в отношении России.

«США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешили поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих — Ред.), связанных с интернетом. Многие страны видят, как умело Россия перестраивает свой внутренний бизнес и меняет внешними торговые связи. Многие уже отмечают что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет», — заметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Тимофеев напомнил, что в Евросоюзе уже заговорили о возможности запуска российского газопровода «Северный поток — 2», который был заморожен из-за санкций. Большая часть европейцев ощутила сначала рост цен почти на все продукты, товары и услуги. Затем — заметили потерю накоплений и невозможность экономии, к которой привыкли, в частности, британцы и немцы.

Всего против России введено около 7 тыс. различных мер: 5 963 — против конкретных лиц, более 1 тыс. ввели Швейцария — 1 103 и Великобритания — 1 098. При этом большая часть стран в мире избегают открыто заявлять о своем отношении к санкциям в отношении РФ, отметил эксперт.

3 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что не верит в политику санкций и стремится отстаивать собственные национальные интересы. Он подчеркнул, что Россия всегда помогала Сербии в отстаивании ее политических интересов и территориальной целостности, последовательно защищая позицию Сербии по вопросу Косова.

17 апреля Вучич также заявлял, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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