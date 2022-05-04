«Известия» показали современное оружие на службе ВС РФ в Донецке

Российские военные вблизи Донецка осваивают современное вооружение, в числе которого — дроны, рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин с передовой.

На прицеле снайпера — транспорт противника, но стрелять он сейчас не будет, наблюдает. Когда машина отойдет от позиций, по ним отработает донецкая артиллерия. Удаление чуть больше пятисот метров, там серьезная линия укреплений. Она уходит в глубину поселка за северной окраиной Донецка. Передовой украинский окоп нужно держать в напряжении беспокоящим огнем.

«Видно место, где поднимается дымок. Туда сейчас отрабатывает артиллерия, там позиция противника, которая называется «коровник». Собственно, это бывший коровник. Огонь корректируется с так называемого секрета, он еще ближе к сектору обстрела. Туда ушли разведчики. По их докладам выходит на связь дежурный», — рассказал журналист.

Район уже давно занят экстремистами «Правого сектора» (запрещен в РФ). Их час придет. Сейчас задача на сдерживание.

«Наша артиллерия ведет поражение противника, который ведет хозяйственную деятельность по укреплению позиций. Для того чтобы этого не дать, мы сейчас наблюдаем, ведем корректировку и поражаем противника», — рассказал офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным Адик.

Огонь кратковременный, но регулярный. Удар наносится при любом движении. Нужно еще оценить результаты боевой работы. Для этого используется дрон. Далеко залетать он не будет, потому что у украинских подразделений там есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — противодроновые. И периодически происходят попытки увести дрон, посадить его на той стороне. Это причина, по которой на этой позиции можно работать только серьезным беспилотником с семикратной оптикой.

Эту линию удерживают в основном резервисты. Но большинство из них с боевым опытом первого периода конфликта. Слаживание провели.

«Мы силами офицеров боевых подготовили пацанов. Но все как бы мотивированы освободить свою родину», — поделился донецкий офицер с позывным Белорус.

И чем качественнее сейчас такая сдерживающая работа, тем легче будет штурмовать этот укрепрайон, добавил корреспондент.

Накануне, 3 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал в расположении штурмового девятого полка народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) и прокатился на бронированном «Хаммере». Его американские военные подарили националистам полка «Азов» («Азов» — радикальный националистический батальон, в отношении которого в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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