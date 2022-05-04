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Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 4 мая

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Москвичи на прогулке
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Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидают жителей столицы в среду, 4 мая. Соответствующие сведения опубликованы сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание вплоть до нулевой отметки.

На территории Московской области в дневное время суток ожидается от 6 до 11 градусов выше нуля и от -3 до 2 — в ночное.

Синоптики прогнозируют ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне, 3 мая, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании и заморозках в ближайшее время. Как отметил эксперт, температурный фон отстанет от нормы на 5 градусов.

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