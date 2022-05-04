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Макрон в телефонном разговоре с Путиным выразил озабоченность ситуацией в Мариуполе

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В ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Донбассе и призвал способствовать дальнейшей эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», — говорится в заявлении пресс-службы Елисейского дворца.

Макрон также указал на важность координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным жителям возможности выбирать место проживания.

Также Макрон подчеркнул «тяжесть последствий» ситуации на территории Украины. Он призвал Россию «действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Макрон и Путин провели телефонный разговор 3 мая. По данным французских СМИ, он длился более двух часов. Президент Франции подчеркнул, что готов содействовать достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной.

В Кремле уточнили, что Путин рассказал французскому коллеге о ходе спецоперации по защите жителей Донбасса и эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». Между тем российский лидер обратил внимание Макрона на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

26 апреля Путин встретился в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Как подчеркнул президент РФ, гумкоридоры по эвакуации граждан организуются должным образом и работают.

Так, 3 мая стало известно, что из Мариуполя на территорию Донецкой Народной Республики за сутки были эвакуированы 149 человек, 22 из них дети.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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