Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь раскритиковал Североатлантический альянс за неисполнение своих обещаний по нерасширению. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте представителя 3 мая.

В публикации Лицзянь приложил карту, на которой показан процесс расширения НАТО на восток, намекнув таким образом на склонность НАТО нарушать свои обещания.

«Обещание не расширять НАТО «ни на дюйм на восток» в реальности выглядит так», – высказался представитель.

29 апреля портал CGTN заявил, что НАТО планирует дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион. В статье акцентировали внимание на том, что Североатлантический альянс позиционирует себя как «оборонительный союз», но при этом интенсивно расширяется и развязывает военные конфликты.

26 апреля обозреватель газеты South China Morning Post Алекс Ло раскритиковал руководство НАТО за «лукавство» в отношениях с Россией. По его словам, стоит с большим недоверием относиться к словам представителей альянса о том, что он не направлен против России.