Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России

Ночные заморозки до 1–4 градусов ниже нуля ожидают регионы европейской части России в ближайшие дни, поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии ожидается до 1–3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», — рассказал он ТАСС во вторник, 3 мая.

По словам специалиста, холодная погода продержится на территории всего Центрального федерального округа 5 и 6 мая. Заморозки ожидают жителей Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областей.

«Май везде будет изменчивым. Нельзя считать, что весна пришла и теперь всё время будет только тепло», — пояснил метеоролог. Он также добавил, что в мае нужно быть готовыми к чередованию похолоданий и потеплений.

Ранее 3 мая Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в Москве. В четверг днем столбики термометров будут достигать 10 градусов тепла, а ночью придут заморозки до –1 градуса.