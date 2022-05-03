Байден назвал кризис вокруг Украины поворотным моментом истории

Президент США Джо Байден 3 мая назвал кризис вокруг Украины поворотным моментом в современной истории. Такое заявление он сделал во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины, видеозапись которого была опубликована в официальном Twitter-аккаунте американского политика.

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в 6–8 поколений», — сказал он.

29 апреля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила о том, что Байден может выделить в качестве военной помощи Украине только $250 млн. Для расширения бюджета на военные поставки администрация президента должна будет получить одобрение конгресса, добавила она.

24 февраля Байден назвал проводимую Россией спецоперацию по защите жителей Донбасса безосновательной, высказав мнение, что она не имела необходимости. При этом он отметил, что не планирует переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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