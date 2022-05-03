Прямой эфир
Армия
ВКС РФ сбили украинскую ракету «Точка-У» и вывели из строя РЛС США
Мир
Генерал США Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
Мир
Российское Минобороны заявило о ежедневном открытии гумкоридора из Мариуполя
Мир
Болгария и Чехия запросят исключение из эмбарго на импорт российской нефти
Мир
Совет Безопасности ООН 5 мая обсудит ситуацию на Украине
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении авиацией 39 военных объектов Украины
Мир
Позиции бойцов ДНР в Новоселовке обстреливают с севера
Мир
Макрон высказал Путину озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе
Мир
Хорватия пригрозила наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Общество
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве
Мир
Джонсон пообещал депутатам Верховной рады продолжать поставки оружия Киеву
Сюжет:

Байден назвал кризис вокруг Украины поворотным моментом истории

Президент США Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории
0
Джо Байден
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден 3 мая назвал кризис вокруг Украины поворотным моментом в современной истории. Такое заявление он сделал во время поездки на завод в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin для Украины, видеозапись которого была опубликована в официальном Twitter-аккаунте американского политика.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в 6–8 поколений», — сказал он.

29 апреля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила о том, что Байден может выделить в качестве военной помощи Украине только $250 млн. Для расширения бюджета на военные поставки администрация президента должна будет получить одобрение конгресса, добавила она.

24 февраля Байден назвал проводимую Россией спецоперацию по защите жителей Донбасса безосновательной, высказав мнение, что она не имела необходимости. При этом он отметил, что не планирует переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022