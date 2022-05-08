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Диетолог рассказала об особенной пользе моркови весной

Диетолог Герасимова раскрыла особенную пользу моркови в весенний период
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Употребление моркови благоприятно сказывается на обмене веществ, способствует улучшению зрения, а также снижает уровень холестерина. Полезные свойства этого овоща в беседе с «Известиями» раскрыла врач-диетолог Наталия Герасимова.

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«Морковь богата такими витаминами, как A, B3, B4, B5, B9, C, E, а также калием, натрием, фосфором, кальцием, магнием и железом. Витамин А и бета-картин благотворно влияют на обмен веществ. Кроме того, витамин А улучшает зрение. Морковь в целом снижает уровень холестерина, а сок используют для профилактики авитаминоза, что особенно актуально весной», — отметила эксперт.

При этом из сырой моркови усваивается только 3% бета-каротина, поэтому этот продукт рекомендуется употреблять после термической обработки с использованием жиров. Так, для повышения усвояемости жирорастворимых витаминов Герасимова советует обжаривать и тушить морковь, а также добавлять в рагу и соусы.

28 марта врач-диетолог Анжелика Дюваль дала советы по питанию весной. По словам специалиста, нужно есть большое количество зеленых овощей, содержащих магний. Специалист отметила, что также не следует забывать о фруктах, которые доступны в это время года. Употреблять их стоит ежедневно в свежем виде, уточнила диетолог.

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