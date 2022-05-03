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Вучич раскритиковал политику санкций и напомнил о стратегических приоритетах Сербии

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Сербия не верит в политику санкций и стремится отстаивать собственные национальные интересы. Такое заявление сделал 3 мая президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Handelsblatt.

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«Что касается санкций: мы на протяжении десятилетий были жертвами санкций, мы не верим в политику санкций. У нас собственные интересы, и мы не часть ЕС», — высказался политик.

Вучич подчеркнул, что Россия всегда помогала Сербии в отстаивании ее политических интересов и территориальной целостности, последовательно защищая позицию Сербии по вопросу Косова.

Также сербский лидер рассказал, что вступление в Европейский союз является стратегической целью Сербии.

«Одновременно имеет значение: мы однозначно идем собственным путем в ЕС, это было и остается нашей стратегической целью», — сказал он.

21 апреля Александр Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к западным санкциям против России. По его словам, подобные действия поставят под удар национальные интересы Сербии.

17 апреля Вучич также заявлял, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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