Жительница Рубежного Надежда Киселёва рассказала «Известиям», как украинские боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью разрушили дом ее родителей.

«Всё разбито до туалета, весь дом, вся кухня. Заборы валяются, воронок полно. Короче, у меня дома нет, у меня — участок. Цветы растут. Вот я два раза была только из-за земли. Родительский дом, конечно, жаль. Я в своем возрасте не подниму его. И землю жаль, я ее любила, сажала, ухаживала. Вот у меня трое сыновей. Если помогут мне поднять, то буду очень рада. Сама остаюсь здесь, никуда не хочу уезжать, потому что прожила всю жизнь здесь, поэтому никуда не рвусь», — поведала женщина.

Она указала, что в районе ее проживания пострадало несколько зданий из-за украинского ракетного комплекса «Точка-У».

«Ну каждый дом поврежден, каждое деревцо, каждая улица», — подчеркнула Надежда Киселёва.

Вместе с тем она опровергла утверждение, что если бы армия России не вошла на территорию Украины, то никто бы не разрушал жилые дома. Женщина указала, что со стороны российской армии местные жители не видят убыли, а все обстрелы идут со стороны ВСУ.

«Оттуда и идет всё, и пожары. Как говорится, приветы — им, ответы — нам. Мы боимся этих ответов, страшно, потому что в дома всё летит. И главное, они ж не воюют с войсками, они разбивают город. Они стреляют, наметили один дом, наметили другой. Значит, им надо разбить всё», — отметила она.

По мнению жительницы, такое поведение украинских боевиков объясняется их злобой. Она также порадовалась тому, что военные ВС России отогнали украинских националистов от Рубежного.

Ранее, 1 мая, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ обстреляли освобожденные населенные пункты Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Отмечается, что украинские националисты вели огонь по сугубо гражданским объектам. Так, артиллерийскому обстрелу подверглись школа и детский сад в Киселевке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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