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Минобороны РФ сообщило об арестах пророссийски настроенных украинцев

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Служба безопасности Украины (СБУ) и бойцы территориальной обороны страны проводят рейды и аресты пророссийски настроенных граждан. Об этом во вторник, 3 мая, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении», — сообщил он.

По словам Мизинцева, десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись.

Генерал-полковник добавил, что масштабные рейды прошли в Николаеве, Сумах, Чернигове и нескольких других городах, что установлено достоверно. По его словам, эти и другие циничные действия украинских неонацистов прямо доказывают бесчеловечную жестокость по отношению к мирным жителям.

Ранее в это день сообщалось, что Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» в стране. 14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в раде.

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В отношении главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука до этого было возбуждено несколько уголовных дел. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Виктора Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Президент предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

Спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве поясняли, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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