Продюсер бондианы Барбара Брокколи, наследница династии, которой принадлежит самая долгоиграющая киносерия в истории, на днях пришла на премьеру бродвейской постановки «Макбет» с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Естественно, на нее накинулись журналисты, требуя сообщить, кто будет следующим Бондом, раз герой Крэйга погиб (или опять нет?) в последнем фильме. И Брокколи, как и следовало ожидать, ответила довольно уклончиво. Но при этом заметила, что речь идет не просто о выборе нового актера, но о «полном переосмыслении» всей франшизы.

Авторитетное издание Variety поспешило сообщить, что, по информации его источников, сейчас рассматриваются несколько основных претендентов на роль Бонда. Среди них Идрис Эльба, Том Харди, Генри Кавилл и Джейкоб Элорди, к которым примыкает Лашана Линч — та самая, которая была агентом 007 в «Не время умирать», сменив на этой должности пенсионера Бонда. Хотя в кандидатуру последней мало кто верит: Линч оказалась не слишком харизматична, у нее не сформировалось какой-либо лояльной фанбазы после выхода блокбастера. Так что даже если агент 007 станет женщиной, то Лашана Линч вряд ли будет ее играть. Впрочем, во время промотура «Не время умирать» Барбара Брокколи отмечала, что о Бонде-женщине говорить рано.

Тогда можно порассуждать, каким будет Бонд в исполнении названных актеров-мужчин. Скажем, Идрис Эльба — это продолжение давних разговоров о том, что Бонд должен стать чернокожим. Эльба много играл в блокбастерах, например во франшизе «Мстители», в «Прометее» и «Форсаже». Он зарекомендовал себя и как драматический актер, получал призы за роли Нельсона Манделы и детектива Лютера в одноименном сериале. Сильный артист, но есть как минимум одна проблема: возраст. Эльбе в этом году исполнится 50 (а Крэйгу сейчас 54), и сколько времени он сможет быть в форме, чтобы играть Бонда, большой вопрос.

Том Харди моложе, ему 44 года. Он в прекрасной физической форме, у него за плечами множество прекрасных ролей, в том числе таких, где единственным актерским инструментом у него становились глаза, а лица практически не было видно: «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дюнкерк». А там, где лицо всё же было в кадре, Харди играл еще лучше — скажем, в «Выжившем» или в «Самом пьяном округе в мире». Только что у него вышел суперуспешный «Веном 2». Пожалуй, Тому Харди не хватало той самой роли, которая станет его безусловным бенефисом, но есть ощущение, что в роли Бонда ему будет тесно и скучно. Его талант заслуживает большего.

Далее, Генри Кавилл, Супермен и Ведьмак в одном лице, актер самоироничный, чуткий, очень атлетичный. Но как быть с тем, что он уже задействован в двух таких крупных франшизах? Можно ли это совмещать с ролью Джеймса Бонда, меняя резиновый костюм на доспехи и меч, а потом натягивая спешно смокинг и бабочку? В этом есть сомнения, а гонорары от двух упомянутых серий, скорее всего, будут куда выше, чем предложит Брокколи. Если предложит.

Наконец, 24-летний Джейкоб Элорди, пожалуй, самое неожиданное имя, названное Variety. Здесь любопытно то, что Элорди — австралиец. И что он себя до сих пор успел зарекомендовать только как звезда сериала «Эйфория», который, судя по всему, идет на спад, так как его герои успели подрасти и адолесцентное обаяние шоу стало потихоньку сходить на нет. Элорди в качестве молодого агента МИ-6, пожалуй, мог бы стать тем самым переосмыслением франшизы, о котором говорит Брокколи. Причем это может быть, например, приквел бондианы или что-то вроде нового поколения агентов, практически ровесников века, «молодой шпаны», что «сотрет с лица земли» динозавров разведки. И, например, откажется от лицензии на убийство по идейным мотивам.

В то же время есть и другие кандидаты на роль Бонда, и не менее подходящие, чем названные коллегами из Variety. Достаточно назвать Джейми Дорнана, который до недавнего времени были известен по роли Грэя в эротической комедии «Пятьдесят оттенков серого», но в «Белфасте» Кеннета Браны воплотил сложный и глубокий образ отца главного героя. Его за эту роль даже номинировали на «Золотой глобус» — стало понятно, что актер действительно крупный, зрелый. Ему только что исполнилось 40 лет, самое время взять новый рубеж и сыграть Бонда. Также называют Роба Мэддена, Робба Старка из «Игры престолов».

Есть еще некоторое количество чернокожих актеров, которые могли бы сыграть Бонда и чьи имена периодически фигурировали в западных СМИ. Это Джон Бойега (играл в новой трилогии «Звездные войны»), Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны»), Люсьен Лависконт («Эмили в Париже»), Дэниэл Калуя («Прочь!»). Некоторые называют еще Омаса Си из «1+1», но он француз — мало кто верит, что его пустят в бондиану.

Том Холланд неоднократно заявлял, что хотел бы сыграть Бонда, хотя бы потому, что отлично выглядит в классическом костюме. И это правда, но у Холланда так много проектов в работе, что если он и станет Бондом, то, видимо, через одного актера, а сейчас пропустит свою очередь.

Но самое интересное во всем этом — как именно, в какую сторону будет переосмыслен сериал о Бонде. Двинется ли он в сторону актуальности, злободневности и даже документального стиля? Или примет фэнтезийные черты, став чем-то вроде марвеловских блокбастеров с британским колоритом? Станет ли политической платформой? Или пойдет в сторону модной сегодня эстетской стилизации вроде «Аллеи кошмаров»? Эта курица слишком долго несет золотые яйца, новые времена требуют рискнуть, но грозят миллиардными потерями в случае провала. Чего стоит только пример «Диснея», фактически загубившего фильмы о «Звездных войнах», но вдруг открывшего для этого бренда второе дыхание в сериалах для Disney+. Отличие бондианы в том, что она слишком зависит от протагониста. Что, если именно эта аддикция будет разрушена? Пожалуй, именно этот ход был бы самым революционным.

Автор — кинокритик, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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