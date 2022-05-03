Появились кадры из загоревшейся квартиры в Мытищах

В распоряжении «Известий» во вторник, 3 мая, появились кадры из квартиры одного из домов на Олимпийском проспекте в Мытищах, где произошел пожар.

Как сообщил ранее в этот день губернатор региона Андрей Воробьев, загорелся девятиэтажный дом, в результате пожара погибли три человека, еще 15 отравились угарным газом. Он поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам дома, которых эвакуировали.

Позднее в МЧС России заявили, что открытое горение удалось ликвидировать.

В главном управлении Следственного комитета по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. По данным СК, в одной из квартир, где находился мужчина, произошло возгорание. Из окна квартиры он позвал на помощь, двое мужчин откликнулись. В результате все трое скончались.