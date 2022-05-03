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В ДНР сообщили об уничтожении 28 украинских националистов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении 28 украинских националистов с начала суток
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милиция ДНР
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Военные Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала суток ликвидировали 28 украинских националистов. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает Народная милиция ДНР.

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«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 28 украинских националистов, один танк, один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, военным ДНР удалось захватить две 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и полевой артиллерийский склад.

За минувшие сутки погибли трое военнослужащих ДНР, еще 12 ранены.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что авиация Воздушно-космических сил РФ поразила 39 украинских военных объектов. Кроме того, за день российская армия нанесла высокоточные авиаудары по шести оружейным складам на Украине и уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) производства США.

Также во вторник в российском оборонном ведомстве заявили, что боевики националистической группировки «Азов» и украинской армии воспользовались режимом тишины на комбинате и вышли на огневые позиции. Режим прекращения огня был объявлен для обеспечения эвакуации мирных жителей с территории комбината.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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