В центре Еревана проходит многотысячное шествие оппозиции

Многотысячное шествие оппозиции проходит по центральным улицам Еревана. Об этом 3 мая сообщил корреспондент «Известий».

Протестующие стартовали с площади Франции, где разбит их палаточный лагерь. Участники демонстрации скандируют лозунги с требованием отставки властей страны, полиция проведению акции не препятствует.

Ранее в этот день сообщалось, что сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 3 мая перекрыли автомагистраль Ереван–Севан. Отмечалось, что разблокировать движение пытаются полицейские.

Также оппозиционеры предприняли попытку заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц — группа водителей на машинах выстроилась вдоль дороги, тем самым перекрывая путь.

Кроме того, сообщалось, что активисты перекрыли ряд улиц в центре Еревана и на окраине. В результате по всему городу образовались пробки. Периодически правоохранителям удавалось разблокировать улицы, однако новые группы активистов вновь их блокировали.

Накануне сторонники оппозиции собрались на митинг на площади Франции в Ереване. Они призывали к отставке Пашиняна и говорили, что после этого в стране всё «автоматически нормализуется». Тогда сообщалось о 125 задержанных на акции протеста.

1 мая вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге заявил, что Оппозиционная партия Армении намерена начать круглосуточные акции протеста с 2 мая в Ереване, чтобы добиваться отставки премьер-министра страны.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне глав трех государств — России, Армении и Азербайджана.

7 апреля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.