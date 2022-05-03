Позиции бойцов ДНР в Новоселовке обстреливают с севера

Позиции бойцов ДНР в селе Новоселовке подвергаются обстрелу с севера. Об этом 3 мая рассказал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, который вместе с передовыми частями вошел в Новоселовку, уже давно превращенную украинской армией (ВСУ) в настоящий укрепрайон.

По словам журналиста, село еще не полностью под контролем ДНР, но Народная милиция республики закрепились там уверенно.

Корреспондент отметил, что главный опорный пункт ВСУ обустроили в здании начальной школы и детского сада. Его бойцы ДНР взяли без потерь, подчеркнул военкор.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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