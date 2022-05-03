Жительница Мариуполя рассказала «Известиям» про ложную эвакуацию

Жительница Мариуполя Татьяна Пырч, которая вместе с семьей смогла покинуть территорию завода «Азовсталь», рассказала, как украинские националисты устроили ложную эвакуацию. С женщиной во вторник, 3 мая, поговорил корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

«Нам сказали — будьте готовы в восемь часов утра. Мы, естественно, все собрались. С восьми утра тишина была целый день. То есть я четко понимала, что целый день режим тишины — выстрелов не было слышно... Они пришли в пять часов вечера, вывели первую группу — это женщины и дети», — сообщила женщина.

По ее словам, к мирным жителям пришли 15 силовиков, которые «даже не понимали, что им нужно сделать». Позже они всё же помогли добраться женщинам с маленькими детьми на гору, куда должна была подъехать техника для эвакуации. Однако машина, которая приехала забирать людей, не стала близко подъезжать к ним, а остановилась в 100 м. Мирные жители решили сами подойти к автомобилю, но националисты их не пустили.

«(Люди) просились: «Ну можно в машину? Мы сейчас пойдем»... (Националисты) не пустили до машины... И без пяти семь вечера (силовики) объявили, что режим тишины нарушен и всем нужно в укрытие. И они не помогли спуститься женщинам с маленькими детьми, а просто растворились», — рассказала женщина.

Ранее в этот день представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев сказал, что боевики «Азова» (нацгруппировка, против членов в России возбуждены уголовные дела) и украинской армии воспользовались режимом тишины на комбинате и вышли на огневые позиции.

До этого штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что из Мариуполя на территорию республики за сутки были эвакуированы 149 человек, 22 из них — дети.

Накануне на территорию ДНР из Мариуполя были эвакуированы 393 человека, всего с 5 марта — более 26 тыс. эвакуированных, добавили в штабе.

Мужчина, который 30 апреля смог покинуть завод «Азовсталь», заявил, что на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. Он рассказал, что гражданские не знали о зеленых коридорах, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

29 апреля боец сил ДНР с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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