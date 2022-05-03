Макрон высказал Путину озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Мариуполе и Донбассе, сообщает 3 мая пресс-служба Елисейского дворца.

«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», — говорится в заявлении.

Помимо этого французский лидер обратил внимание на важность координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным возможности выбирать место проживания.

Также Макрон подчеркнул «тяжесть последствий» ситуации на Украине. Он призвал Москву «действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

Вместе с тем президент Франции вновь указал на готовность содействовать достижению мирных договоренностей между Россией и Украиной.

Беседа лидеров состоялась ранее 3 мая. Как уточнили в Кремле, Путин рассказал французскому коллеге о ходе спецоперации по защите жителей Донбасса и эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». Между тем российский лидер обратил внимание Макрона на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

26 апреля Путин встретился в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Как подчеркнул президент РФ, гумкоридоры по эвакуации граждан организуются должным образом и работают.

Так, 3 мая стало известно, что из Мариуполя на территорию Донецкой Народной Республики за сутки были эвакуированы 149 человек, 22 из них дети.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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