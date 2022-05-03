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Пентагон заявил о желании сохранить «суверенную» Украину

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США хотели бы видеть в качестве развязки ситуации вокруг Украины сохранение «суверенитета» этой страны, а также наличие в ней функционирующего правительства. Об этом 3 мая заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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«Развязка будет определена украинским правительством в ходе взаимодействия с Россией. Я не стану определять это за них. Я бы сказал, что мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддерживать Украину в ее усилиях, призванных защитить суверенную территорию. Мы надеемся, что по окончании этого Украина будет суверенным государством с функционирующим правительством, способным защищать свою территорию», — сказал он в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, также принимавший участие в слушаниях, высказался схожим образом.

«Развязка <...> — это сохранение сплоченности НАТО, обеспечение того, что Украина в конце концов остается свободной суверенной страной, обладающей территориальной целостностью, отсутствие войны между НАТО, США и Россией», — пояснил он.

Накануне помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы специальная военная операция по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

До этого, 28 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цели которой заключаются в разрушении российской экономики и подрыве внутриполитической стабильности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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