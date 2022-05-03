Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве

Резкое похолодание и заморозки в ночное время ожидаются в Москве в ближайшие дни. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 3 мая.

«Погода в мае меняется очень быстро. Уже завтра днем температура резко понизится на 6–8 градусов — днем прогнозируется 8–10 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями и временами небольшой дождь местами», — рассказал он ТАСС.

По словам специалиста, прогнозируется также усиление порывов ветра до 15 м/с.

В четверг днем столбики термометров будут достигать 10 градусов тепла, а ночью придут заморозки до –1 градуса.

В целом, по оценке Вильфанда, температурный фон в указанные дни будет на 5 градусов ниже нормы.

Накануне Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области во временном промежутке с 9:00 до 21:00 3 мая. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник скорость ветра достигнет 17 м/с.