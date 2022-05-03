Эвакуированная с «Азовстали» женщина рассказала о страхе перед бойцами ВСУ и «Азова»

Эвакуированная с территории мариупольского завода «Азовсталь» женщина рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины и нацгруппировки «Азов» (против членов в России возбуждены уголовные дела) обещали стрелять на поражение в тех, кто решит выйти с территории промзоны. Соответствующую видеозапись передал в редакцию во вторник, 3 мая, корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

«В какой-то момент я уже поняла, что они нами прикрываются, как живым щитом», — отметила женщина.

По ее словам, она боялась выйти с территории завода. Она рассказала, что военные обещали стрелять на поражение в выходящих мирных жителей. Также женщина отметила, что чувствовала «жуткий страх», когда к ним приходили военные, потому что они «не приносили ничего хорошего» и после их ухода начинались интенсивные обстрелы.

Ранее в этот день представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев сказал, что боевики «Азова» и украинской армии воспользовались режимом тишины на комбинате и вышли на огневые позиции.

До этого штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что из Мариуполя на территорию республики за сутки были эвакуированы 149 человек, 22 из них — дети.

Накануне на территорию ДНР из Мариуполя были эвакуированы 393 человека, всего с 5 марта — более 26 тыс. эвакуированных, добавили в штабе.

Мужчина, который 30 апреля смог покинуть завод «Азовсталь», заявил, что на территории предприятия продолжают оставаться минимум 300 мирных жителей. Он рассказал, что гражданские не знали о зеленых коридорах, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

29 апреля боец сил ДНР с позывным «Зверь» рассказал, что украинские военные не выпускают мирных жителей с территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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