Открытое горение в жилом доме в Мытищах ликвидировано

Открытое горение в жилом доме в подмосковных Мытищах во вторник, 3 мая, ликвидировано, сообщили в областном управлении МЧС России.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

«Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре. Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Как сообщил ранее в этот день губернатор региона Андрей Воробьев, в результате пожара погибли три человека, еще 15 отравились угарным газом. Он поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам дома, которых эвакуировали.