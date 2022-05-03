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МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацистского режима на Украине

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На Украине пестуются бытовой и политический антисемитизм. Об этом 3 мая заявили в МИД РФ.

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«Несмотря на существование закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который [украинский лидер] Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют. Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот — пестуются», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В российском дипведомстве отметили, что власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на «бандеровских» маршах, потому что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости.

В МИД РФ также сообщили, что «обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».

«О том, есть ли на Украине неонацисты, почему-то до сих пор спорят в западной прессе (и некоторые наши либералы). В качестве одного из «железобетонных» аргументов приводится еврейское происхождение (президента Украины) Владимира Зеленского. Аргумент мало того что несостоятельный, еще и лукавый», — заявили в российском министерстве иностранных дел.

Там напомнили, что история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами.

«В Польше и других странах Восточной Европы немцы назначали еврейских промышленников главами гетто и еврейских советов («юденратов»), некоторые из них запомнились совершенно чудовищными деяниями», — отметили в российском министерстве иностранных дел.

Ранее в этот день Зеленский назвал антисемитским выпадом заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Он поинтересовался будущим отношений России и Израиля, в частности тем, останется ли израильский посол в Москве.

Накануне министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. При этом отметил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией.

За день до этого МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для разъяснений после интервью Лаврова. Уточняется, что Викторов встретится с заместителем гендиректора МИД Израиля.

Днем ранее Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset напомнил о высказывании Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он еврей. На это Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит».

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