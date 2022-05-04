Сезон КХЛ завершен. ЦСКА в шикарной финальной серии с «Магниткой» отыгрался с 1-3 и выиграл Кубок Гагарина. 41-летний Александр Попов стал самым ценным игроком плей-офф, но даже не смог получить свой приз — сразу после сирены его увели в раздевалку врачи. На седьмой матч финала он вышел на уколах, но забил победный гол.

Одного этого было бы достаточно, чтобы назвать сезон фантастическим, но весь плей-офф получился зрелищным. Чего стоит только серия «Магнитки» с «Авангардом», ставшая самой результативной за всю историю проведения Кубка Гагарина. А как же рубка ЦСКА против СКА в финале Запада? Роман Ротенберг в свой дебютный сезон в качестве главного тренера петербуржцев был в шаге от выхода в финал. Но ЦСКА, проигрывая 2-3, взял два матча. Как оказалось, это не предел для команды Сергея Федорова.

Для легенды «Детройта» и всего нашего хоккея этот сезон также был первым в качестве главного тренера. Смена Игоря Никитина, трижды выходившего с ЦСКА в финал и выигравшего кубок в 2019-м, на неопытного Федорова казалась недоразумением. Как можно убирать тренера, который регулярно выигрывает конференцию? Но ставка руководства ЦСКА сыграла. И если в регулярном чемпионате армейцы выглядели средне, то в плей-офф расцвели, начав с 4-0 в сериях с «Локомотивом» и московским «Динамо». А затем проявили характер в двух важнейших сериях.

Несмотря на поражение в финале, открытием сезона точно можно назвать магнитогорский «Металлург». Илья Воробьев открыто заявил перед сезоном, что собирается ставить команде атакующий хоккей. Этому соответствовал и подбор игроков — в Магнитогорск переехали техничные Зернов, Майе, Лайпсик, Коростелев, продлил контракт Голдобин. И как же мы кайфовали от игры «Магнитки» весь сезон! Правда, в решающий момент система Воробьева дала сбой. Ведя в третьем периоде пятого матча, магнитогорцы не удержали победный счет, а затем пропустили в овертайме. А дальше уже ЦСКА не отдал свое.

К открытиям сезона можно причислить «Северсталь» и «Нефтехимик». Череповчане дали настоящий бой московскому «Динамо», уступив в семиматчевой серии. Нижнекамцы же с одним из самых маленьких бюджетов в лиге показывали яркий хоккей и уверенно вышли в плей-офф.

Негативных моментов в плей-офф тоже хватало. Тут и досрочное завершение регулярного чемпионата, вызванное новой волной коронавируса в январе, и отъезд легионеров по ходу плей-офф из-за геополитической обстановки. И сейчас сложно предсказать, каким будет следующий сезон. Останутся ли в клубах легионеры, смогут ли сами клубы сохранить бюджет на прежнем уровне.

Не стоит сомневаться лишь в одном — таланты в российском хоккее по-прежнему есть. И хотя некоторые игроки продолжают уезжать в НХЛ, в наших клубах есть кому играть. Только в этом сезоне зажглись звезды 17-летнего Матвея Мичкова из СКА, 20-летнего Арсения Грицюка из «Авангарда», Дмитрия Рашевского из московского «Динамо», Никиты Тертышного из «Трактора». Все они остаются в России, а сколько еще перспективной молодежи готовится к тому, чтобы зайти в КХЛ?

Межсезонье ожидается очень интересным: многие игроки уже официально сменили клубы. Должен покинуть московское «Динамо» лучший бомбардир сезона Вадим Шипачев — из-за проблем с деньгами «бело-голубые» обменивают его и еще двух высокооплачиваемых хоккеистов Станислава Галиева и Вячеслава Войнова в «Ак Барс». По-прежнему не определились с клубами Антон Бурдасов, Дамир Жафяров, Сергей Шумаков — ярчайшие нападающие лиги. КХЛ вернется уже скоро, чтобы зажечь новые звезды. Не сомневайтесь в том, что они появятся.

Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19

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