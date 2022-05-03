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Российский военный рассказал о стрельбе националистов по машинам с красным крестом в Мариуполе

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Съемочная группа телеканала «Известия» 3 мая побывала в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, где украинские силовики нарушили режим тишины.

По словам российского военного, у националистов уже закончилась артиллерия, но они периодически пытаются оказать сопротивление. Другой военный сообщил, что участники украинской националистической группировки «Азов» (против участников в РФ возбуждены уголовные дела) стреляют по машинам с красным крестом.

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«Разумеется, и такое было. У нас был уазик, он просто в решето. Что-то с красным крестом. Не важно, медик ты, связист, повар. Для них мы мишень. Для «Азова» принципы Женевской конвенции не работают. У них снайперы бьют не для того, чтобы убить, а чтобы ранить, а затем ждут, когда человека начнут вытаскивать, а потом еще начинают стрелять», — сказал он.

Между тем военный отметил, что сейчас интенсивность обстрелов боевиков «Азова» заметно спала.

«Интенсивность резко пошла на нет. Сейчас они закрепились на «Азовстали». И никуда уже не двигаются. Проходит информация о возможном прорыве. Но предпринимать каких-то действий по возможному прорыву в каком-то направлении они сейчас не рискуют», — сообщил мужчина.

Ранее в этот день представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев сказал, что боевики «Азова» и украинской армии воспользовались режимом тишины на комбинате и вышли на огневые позиции.

Накануне в МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) также сообщили о срыве украинской стороной режима тишины на «Азовстали» — на территории завода началась стрельба. Боевикам ДНР пришлось принимать ответные действия.

26 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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