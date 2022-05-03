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Военные рассказали «Известиям» о занятых позициях в Новоселовке в ДНР

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Седой
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Военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) уверенно закрепились в населенном пункте Новоселовка, передает во вторник, 3 мая, с места событий корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин.

Как рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным «Седой», главным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоселовке стало здание начальной школы и детского сада. Здесь же были найдены консервы с надписями «с мощами Моторолы», «сепар донецкий», а также националистическая литература.

«В школе находились украинские войска, националисты. Вот их тушенка — «сепар донецкий», «с мощами Моторолы». Извращенцы. Также здесь литература — детей с детства приучают, что Россия — это враги, плохие. Расписывают, что нас нужно убивать, что пощады нам никакой», — заявил мужчина.

По его словам, ВСУ «как и всегда» заняли социальный объект.

«Здесь была школа, кругом их позиции — они здесь готовили, отдыхали, принимали пищу. Сдаваться не сдаются. Флешка им в голове вставлена такая — что мы плохие, воспитаны они так, что нас просто ненавидят. Когда в плен их берут, рассказываем всё, глаза открываются», — рассказал офицер.

Сержант Народной милиции ДНР с позывным «Снейк» показал, где располагался личный состав ВСУ, который активно пользовался имуществом школы.

«Заходили три группы, задача была закрепиться здесь. Помогла артиллерия, мы заходили на зачистку. Основная часть ушла сама, это их (ВСУ) ребята лежат. Осталось семь человек, не смогли уйти, забирать их, понятно, не будут», — рассказал он.

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Арсен Павлов (позывной — «Моторола») — командир противотанкового специального подразделения «Спарта» Донецкой Народной Республики. Полковник вооруженных сил ДНР. Герой ДНР.

Павлов погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали этот случай как теракт, организованный украинскими спецслужбами. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства «Моторолы».

24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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