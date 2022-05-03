Росавиация призвала ЕП содействовать исполнению контрактов лизинга самолетов РФ

Европарламент должен содействовать исполнению действующих контрактов по лизингу самолетов российских авиакомпаний вместо поддержки незаконных санкций. Об этом во вторник, 3 мая, заявили в Росавиации.

«Вопрос лизинга воздушных судов следует решать в рамках заключенных коммерческих контрактов. Европарламенту следует содействовать исполнению положений контрактов лизинга воздушных судов российских авиакомпаний и не поддерживать незаконных санкционных мер в нарушение международного права и Чикагской конвенции», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

При этом, как отмечается в опубликованном во вторник проекте резолюции Европарламента, европейские авиакомпании серьезно пострадали в результате санкций против России.

В документе указано, что антироссийские санкции привели к увеличению расходов, изменению маршрутов и отмене рейсов. В частности, продление маршрута для воздушного пространства РФ и Белоруссии приводит к проблемам с дозаправкой и увеличению рабочего дня экипажа, дополняет «Газета.Ru».

Также в Европарламенте ожидают перебои с поставками титана, который используется в строительстве самолетов, поскольку главными его производителями являются Россия и Украина.

28 апреля правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям в условиях санкций. Ранее, 25 апреля, президент России Владимир Путин поручил выделить авиаперевозчикам не менее 110 млрд рублей в 2022 году на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренние рейсы в период с апреля по октябрь.

13 апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что кабмин утвердил правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в условиях действия западных санкций. Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет зарегистрированное в России структурное подразделение, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте.

До этого, 14 марта, Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Теперь российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.