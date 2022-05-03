В Кремле рассказали о темах телефонной беседы Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора 3 мая рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону о ходе спецоперации по защите жителей Донбасса и эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 26 апреля», — сказано в сообщении.

Между тем российский лидер обратил внимание французского коллеги на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.

«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что Макрон высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что эти проблемы вызваны прежде всего санкциями Запада.

Беседа состоялась по инициативе французской стороны. Как сообщили ранее французские СМИ, лидеры общались около двух часов.

26 апреля Путин встретился в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

Так, 3 мая стало известно, что из Мариуполя на территорию Донецкой Народной Республики за сутки были эвакуированы 149 человек, 22 из них дети.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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