Украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Об этом 3 мая сообщил журнал Der Spiegel.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — сказал посол Украины, комментируя слова канцлера о том, что он не поедет в Киев после отказа украинских властей принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

На эти слова Мельника уже отреагировала глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она призвала Украину «извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера».

Ранее, 3 мая, Шольц заявил, что отказ президенту Германии в визите «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив его визита в Киев в обозримом будущем. Он обратил внимание, что ФРГ оказывает Украине «столько военной и экономической помощи», и несмотря на это президенту Штайнмайеру Киев отказал в визите.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России, немецкие СМИ сообщили 12 апреля.

В тот же день президент Германии подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По словам Штайнмайера, такое решение в Киеве приняли, несмотря на его готовность к диалогу.

3 апреля Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении главы государства к Москве.

В ответ на это Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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