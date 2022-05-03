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Le Figaro сообщила о тайной встрече Макрона с Саркози перед разговором с Путиным

Le Figaro узнала о тайной встрече Макрона с Саркози в Елисейском дворце перед звонком Путину
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Президент Франции Эммануэль Макрон перед звонком российскому коллеге Владимиру Путину тайно принял в Елисейском дворце бывшего французского лидера Николя Саркози. Об этом 3 мая сообщает газета La Figaro.

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Встреча политиков состоялась утром во вторник.

Как отмечается в публикации, через несколько дней планируется выдвижение кандидатур на парламентские выборы во Франции, при этом ранее в СМИ появились сведения о заключении тайного соглашения между Макроном и Саркози.

Так, согласно неподтвержденной информации, в случае переизбрания Макрона бывший президент должен был занять пост премьер-министра страны.

Парламентские выборы запланированы на 12 и 19 июня.

О состоявшемся 3 мая телефонном разговоре Макрона и Путина сообщили французские СМИ. По их данным, беседа продолжалась более двух часов.

Также во вторник стало известно, что церемония инаугурации Макрона, вновь избранного президентом Франции, состоится 7 мая в Елисейском дворце. Новый срок его полномочий начинается с 14 мая.

24 апреля во Франции прошел второй и заключительный тур выборов президента. По итогам подсчетов 100% бюллетеней Макрон набрал 58,54% голосов, а лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 41,46% голосов. Согласно окончательным данным, Макрон получил 18,7 млн голосов избирателей, его соперница — 13,2 млн голосов.

Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

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