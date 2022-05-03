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Верховная рада запретила деятельность «пророссийских партий» на Украине

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Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» в стране. Об этом 3 мая сообщил депутат рады Ярослав Железняк.

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«Рада запретила деятельность пророссийских партий. 330 голосов», — написал он в Telegram-канале.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде.

В отношении лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Виктора Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Президент предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

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