Аэропорт Сочи опроверг наличие массовых задержек рейсов

Большинство рейсов в аэропорту Сочи выполняются по расписанию, длительные задержки рейсов отмечены только у авиакомпаний Nordwind и «Уральские авиалинии», сообщили «Известиям» во вторник, 3 мая, в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Большинство рейсов выполняются по расписанию. Незначительные задержки по вылету связаны с поздним прибытием рейсов из других аэропортов России. На текущий момент длительные задержки отмечены только у авиакомпаний Nordwind и «Уральские авиалинии» по два рейса у каждой», — сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта.

Там также уточнили, что погодные условия 2 и 3 мая не препятствуют выполнению рейсов.

В аэропорту ожидается прибытие 101 рейса и вылет 104 рейсов. Суточный пассажиропоток составит 16 887 пассажиров на прилет и 15 328 человек на вылет, сообщили в аэропорту.

Представитель авиагавани также отметил, что информация о том, что аэропорт не справляется с пассажиропотоком на майские праздники, не соответствует действительности.

Как сообщали «Известия» накануне, по данным табло аэропорта в воскресенье 1 мая 40 рейсов прибыло в аэропорт с задержкой. Это были рейсы «России», «Уральских авиалиний», Nordwind, «Азимута» и других авиакомпаний. В понедельник, 2 мая, около 20 рейсов прибыло в Сочи с задержкой. Как сообщал источник «Известий» в одной из авиакомпаний, задержки в конце апреля были связаны с сильным туманом в аэропорту, тогда как в начале мая к этому добавилась неспособность аэропортовых служб оперативно обслуживать рейсы.

В ночь на 1 мая в аэропортах Москвы отменили 32 рейса, еще 16 были задержаны. Девять авиарейсов были задержаны и шесть отменены во Внуково. В Домодедово один рейс задержан, еще четыре не состоятся. Что стало причиной массовых задержек и отмены рейсов в столице, не уточнялось.