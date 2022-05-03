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Иностранные журналисты оценили обстановку в освобожденном Бердянске

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иностр. журналисты
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Иностранные журналисты прибыли в освобожденный российскими военными Бердянск и посмотрели, как налаживается привычная жизнь в городе. Обстановку с места событий 3 мая показал корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат.

Недавно в Бердянске появился арт-объект с изображением бабушки со Знаменем Победы, ставшей символом российской спецоперации. История пожилой женщины, вышедшей с флагом к украинским военным, привлекла большое внимание иностранной прессы. Зарубежные журналисты охотно записывают свои репортажи на фоне стрит-арта.

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«Настроение в городе можно проследить по новому арт-объекту — той самой бабушке с красным флагом, которая прославилась не только на всю России, но и на весь мир», — передает корреспондент «Известий».

В Запорожье также прибыл американский политический обозреватель и блогер Джон Марк Дуган. По его словам, в зарубежных СМИ публикуется большое количество фейковой информации.

«Они понятия не имеют, о чем они пишут. Мы тут не видели ни одного журналиста из зарубежной прессы. Почему? Потому что они вовсе не заинтересованы в том, чтобы узнать правду обо всем, что тут происходит. То, что публикуется в западных СМИ, — это всё неправда», — заявил обозреватель.

Журналисты посетили место выдачи гуманитарной помощи, где собираются огромные очереди из мирных граждан. Как отмечает Богат, до прихода российских военных никто местному населению никакой помощи не оказывал, а сейчас жители абсолютно безвозмездно могут получить предметы первой необходимости и продукты.

Особое внимание представители СМИ обратили на Запорожскую атомную станцию, где, на удивление журналистов, до сих пор работает украинский коллектив в количестве 11 тыс. человек и обеспечивает украинские города электроэнергией. Сотрудники Росгвардии при этом защищают весь персонал станции.

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Также иностранные журналисты посетили свадебные церемонии в Бердянске. По словам корреспондента «Известий», бракосочетание этих пар является символом не только их новой совместной жизни, но и новой жизни в целом, под российским флагом и с российским гимном.

Операцию с целью защиты Донбасса Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации, помимо защиты страдающих из-за обстрелов ВСУ республик Донбасса, входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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